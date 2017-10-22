Прямая видеотрансляция матча «Вильярреал» — «Лас-Пальмас»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 9-го тура испанской Примеры «Вильярреал» — «Лас-Пальмас».
«Вильярреал», за который выступает российский футболист Денис Черышев, после восьми матчей располагается на девятой строчке в таблице Примеры.
«Лас-Пальмас», проигравший четыре последних матча в испанском чемпионате, занимает 18-е место.
Трансляция матча начнётся в 13:00 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».