Фидлер: «Уралу» по силам выйти в еврокубки, нужно лишь немного везения

Полузащитник «Урала» Артём Фидлер высказался о турнирных возможностях команды в текущем сезоне, а также прокомментировал дебютный гол хавбека екатеринбургской команды Владимира Ильина в этом сезоне в матче 13-го тура РФПЛ с «Анжи» (2:1).
«Когда ты поднимаешься высоко — главное оттуда не упасть. Нам нужно закрепиться и держаться за шестое место. Нашей команде по силам выйти в еврокубки. Нужно лишь немного везения.
Конечно, поздравили Ильина с первым голом в сезоне. Мы дружный коллектив. Друг друга поддерживаем. Видел, как Вова много тренируется и остаётся после тренировок. Дай бог Володе стать лучшим бомбардиром чемпионата России», — цитирует Фидлера EANews.ru.
На данный момент «Урал» занимает шестое место в таблице РФПЛ, имея в своём активе 19 очков.