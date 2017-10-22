Пономарёв: ЦСКА может добиться ничьей в матче с «Зенитом» только за счёт обороны

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 14-го тура российской Премьер-Лиги, в котором «армейцы» примут «Зенит».
«Тревожные ожидания от матча ЦСКА – «Зенит». Последнюю игру «армейцы» проиграли, причём по всем статьям, но зато в последнем туре РФПЛ еле-еле выиграли у «Краснодара» — 1:0. «Зенит» же против «Арсенала» проиграл у себя на поле. Какая-то ненормальная ситуация складывается. И петербуржцы, и «армейцы» будут играть очень осторожно. Думаю, ЦСКА сыграет вничью. И слава богу! Это будет хороший результат для красно-синих.
Не верю, что удастся прервать безвыигрышную серию. Совсем не могу сказать, что сегодня ЦСКА обыграет «Зенит». Просто нечем обыгрывать. Если москвичи отстоят в обороне, в воротах, то будет хорошо. На контратаках «Зенит» вряд ли попадётся, всё-таки опытная команда. Поэтому рассчитываю на 0:0 или 1:1. Добиться такого результата ЦСКА может только за счёт одной обороны. Других вариантов на сегодня нет.
Скажется ли на ЦСКА проигрыш «Базелю»? Поражения не откладываются психологически, всё быстро забывается и проходит. Команда начинает готовиться к следующему матчу и возвращается в боевой настрой. А на «Зенит» что настраиваться? Настраиваться надо на команду из нижней части турнирной таблицы, а на петербуржцев всегда мотивация есть. Команда идёт на первом месте, конечно, хочется у неё выиграть. Но браться сломя голову нельзя», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.