Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч 14-го тура РФПЛ с ЦСКА. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Главный судья — Михаил Вилков.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони, Кокорин, Полоз.
Запас: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Смольников, Терентьев, Новосельцев, Жирков, Нобоа, Шатов, Краневиттер, Дзюба.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 14-го тура РФПЛ ЦСКА — «Зенит». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.