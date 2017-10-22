Соперник «Зенита» по группе ЛЕ «Вардар» проиграл в чемпионате Македонии

«Вардар», являющийся соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы, в гостевом матче чемпионата Македонии проиграл клубу «Победа» со счётом 0:1.
Таким образом, «Вардар» прервал свою серию из семи матчей без поражений в чемпионате.
В таблице первенства Македонии «Вардар» (19 очков) располагается на второй строчке, отставая от лидирующей «Шкендии» на шесть баллов, но сыграв на матч меньше. «Победа» (9) находится на восьмом месте.
Напомним, 14 сентября «Зенит» в гостях разгромил «Вардар» со счётом 5:0. Игра в Санкт-Петербурге состоится 23 ноября.
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