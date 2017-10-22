Исламисты убили игрока из второго дивизиона чемпионата Египта

В Египте погиб футболист клуба второго дивизиона «Эль-Канах» Ибраим Конша. 28-летний игрок, проходивший воинскую службу, был в числе девяти солдат, убитых исламистами в прошлое воскресенье на Синайском полуострове.
«Наш футболист Ибраим Конша погиб в результате террористической атаки на батальон египетской армии», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Ведущие египетские клубы, среди которых пятикратный чемпион Африки «Замалек», уже выразили свои соболезнования «Эль-Канаху» в связи с убийством футболиста.
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