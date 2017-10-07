«Миллуолл» заявил об угрозе терроризма из-за сотрудника, принявшего ислам

Английский «Миллуолл» из Чемпионшипа обратился в полицию с заявлением о террористической угрозе из-за сотрудника клуба, принявшего ислам, информирует The Sun.
Руководству клуба стало известно, что принявший ислам сотрудник вел на мобильный телефон фото- и видеосъёмку стадиона клуба и отправлял файлы другу в Пакистан.
В последних двух играх «Миллуолл» усилил охрану на стадионе из-за этого инцидента. Полицейские уже провели проверку арены, а сотрудник был уволен из клуба и сейчас находится под наблюдением психолога.
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