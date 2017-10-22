Мостовой: ЦСКА потерял три очка в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал ничью в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Зенитом». Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 0:0.
«Удивил «Зенит» в этой встрече. Все ожидали, что питерский клуб после победы в Лиге Европы сможет этот ЦСКА обыграть. А вышло наоборот, ЦСКА больше хотел, а «Зенит» был подавленным. По игре скорее даже «армейцы» потеряли три очка, чем приобрели одно. Пассивность сине-бело-голубых очень удивила сегодня.
Что касается судейства, то я совсем не ожидал, что красно-синие выйдут на матч такими озверевшими. В таких ситуациях судья должен быть жёстче. Он по делу давал все жёлтые карточки, но для успокоения игры он мог дать и красные карточки. Таким образом он бы сразу понизил пыл игры, и никто бы больше на него не орал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.