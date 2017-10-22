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Уткин: я разочарован «Зенитом» просто в лепёшку

22 октября 2017, воскресенье. 20:00 Футбол

Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал ничью в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги между ЦСКА и «Зенитом». Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счётом 0:0.

«Я разочарован „Зенитом“ просто в лепешку. Эшелонированно укомплектованная команда, богатая, с двумя составами, приезжает к прямому конкуренту в ранге лидера. У конкурента игроков нет. Конкурент огрёб в Лиге чемпионов по исчерпывающей программе — на поле от соперника, на словах от собственного главтренера. Конкурент брошен болельщиками — команда в трудный момент сражается как может, а стадион не собирается. «Зенит» приезжает в Москву — и играет от обороны. Первый удар по воротам в створ на 50-й минуте.

Не говорите мне об итальянском прагматизме. Нет прагматизма в том, чтобы, оставаясь наголову сильнее всех по составу в любом измерении, не наращивать в каждом туре отрыв. Не работать над этим. Прагматизм в том, чтобы быстро решать все вопросы. В чемпионате «Зенит» мог за эту неделю уйти от «Локомотива» и вырубить из чемпионской гонки ЦСКА. Вместо этого он набрал одно очко и не забил ни одного мяча. Ни дома посредственному сопернику, ни в гостях недобитому судьбой конкуренту.

Я заострю внимание именно на этом: «Зенит» не играл на победу. Он не «не сыграл»; ничто не выдало в нём плана побеждать. Лучшее действие Кокорина в первом тайме — подстраховка в защите Кришито. Кокорину респект, но кто это придумал? Уж не тот ли парень, которого Балотелли считает человеком, впустую тратящим время? Уж не тот ли парень, который после поражения от смирного провинциала из Тулы, дома, при 45 тысячах зрителей в ноябре (он наступает в Петербурге на Покров) говорит, что трудно играть после игр сборных? Хотя его игроки в основном измождали себя авиаперелётом и не более того?

Уж не тот ли парень, которому купили игроков больше чем всему чемпионату, а он смел плакаться на недокомплект?.. Он просто манекен для повязывания шарфа. Но в этом Данила Козловский даст сто очков вперёд. А в придачу ещё и не полезет в тактику. Без тренера сегодня «Зенит» выиграл бы", — написал Уткин в «Телеграме».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит Александр Кокорин Василий Уткин Роберто Манчини
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