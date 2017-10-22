«Леганес» обыграл «Атлетик» и сравнялся по очкам с «Реалом» в таблице Примеры

В матче 9-го тура чемпионата Испании «Леганес» принимал на своём поле «Атлетик». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В составе победителей единственный гол на свой счёт записал нападающий Клаудио Бове, который отличился на 54-й минуте встречи.
«Леганес» набрал 17 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Идущий на четвёртой строчке «Реал» имеет в активе такое же количество баллов. У мадридцев при этом матч в запасе. «Атлетик» (11) находится на 11-й строчке.