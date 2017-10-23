Зидан: не знаю, что выберет Тео Эрнандес — сборную Испании или Франции

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался, что не знает о намерениях защитника своей команды Тео Эрнандеса касательно выступления на уровне национальных сборных. В услугах футболиста заинтересованы сборные Испании и Франции.
«Я не знаю, что выберет Тео Эрнандес — сборную Испании или Франции. Думаю, что он заслуживает того, чтобы совершенствовать свою игру и когда-нибудь защищать цвета одной из сборной. Но я не знаю, в какой команде он будет играть, и не могу говорить об этом», — цитирует Зидана Marca.
Ранее испанские СМИ сообщали, что Эрнандес отдал предпочтение испанской сборной. Игрок защищал цвета сборных Франции до 18 и 19 лет.