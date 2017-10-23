Непомнящий: разочаровывает, что Дзюба играет мало, так можно и мимо ЧМ пролететь

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий после матча 14-го тура РФПЛ, в котором «армейцы» встречались с «Зенитом» (0:0), высказал мнение, что форвард петербургского клуба Артём Дзюба рискует не попасть на предстоящий в 2018 году чемпионат мира в России.
«Меня разочаровывает, что Артём играет мало. Хотя по игре с ЦСКА хочу заметить, что у «Зенита» аргентинцы — однозначно качественные игроки. Но мне досадно, что игрок уровня Дзюбы не играет. Таким образом, он может и мимо чемпионата мира пролететь. Я не могу быть на стороне игрока или тренера — это внутренне дело «Зенита». И по сегодняшней игре мало что можно сказать про Дзюбу — он совсем мало мяч получал. Я не удивлюсь, если зимой Артём сменит команду», — цитирует Непомнящего «Спорт уик-энд».