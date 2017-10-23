Три человека серьёзно пострадали во время драки фанатов в Брюгге

Три человека получили серьёзные травмы в результате драки между болельщиками после матча 11-го тура чемпионата Бельгии между «Брюгге» и «Антверпеном» (1:0), сообщает AP. После игры полиция задержала 120 человек, которые участвовали в потасовке.
На следующее утро все они были отпущены, но следовали продолжают устанавливать личности участников инцидента.
По словам полиции, стражи порядка пытались остановить драку между бельгийскими фанатами, в которой также участвовали болельщики из Нидерландов. Отмечается, что также серьёзно пострадал один из полицейских.
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