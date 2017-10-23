Каррера: Черчесов ведёт очень хорошую работу в сборной России

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил работу наставника сборной России Станислава Черчесова и признался, что следит за выступлениями российской национальной команды.
«Возможно, вы удивитесь, но я слежу за её выступлениями. Мне кажется, что главный тренер ведёт очень хорошую работу. Я вижу, как он экспериментирует, готовит молодых ребят к выступлению на таком важном турнире. Это здорово, что много молодых футболистов. Тренер знает их способности, оставляет вне команды даже более опытных и именитых игроков», — цитирует Карреру RT на русском.
Каррера: будь я простым фанатом «Спартака», смотрел бы матчи в фанатском секторе