Галактионов: прогресс Кучаева не удивил – мы знали, что это качественный игрок

Бывший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов, который ныне входит в тренерский штаб «Ахмата», поделился мнением о прогрессе полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, с которым работал в национальной команде.
«Мы приметили его ещё в «Сатурне», на первенстве России. Пригласили на селекционный сбор, протестировали в нескольких турнирах. В Чили Костя уже летел «армейцем». Тогда он ещё только вливался в коллектив, зарекомендовывал себя, поэтому выходил преимущественно на замену. Но уже в отборе к чемпионату Европы среди 20-летних Кучаев был игроком стартового состава.
Прогресс Кучаева не удивил – мы знали, что это качественный игрок с хорошим видением поля, чувством мяча, тактической выучкой. Высокий игровой интеллект позволяет ему одинаково успешно действовать на разных позициях, как в атаке, так и в опорной зоне. Плюс в ЦСКА сейчас сложилась ситуация, благоприятствующая росту: молодым стали больше доверять. Насколько они готовы давать результат в Лиге чемпионов, сложно сказать, но по меркам Премьер-Лиги это уже конкурентоспособные исполнители.
Костя – скромный, воспитанный парень, приятно общаться. Впитывает всё, что ему подсказывают. Естественно, выходя на поле, он преображается, но в спортивной, футбольной наглости ему ещё надо прибавлять. Быть робким на поле – нельзя», — сказал Галактионов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.