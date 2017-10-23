Гари Невилл: я был ошеломлен комментариями Моуринью

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл признался, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью удивил его своими словами после поражения в матче 9-го тура АПЛ с «Хаддерсфилд Таун» (1:2).
«Я думал, что это будет сложно для «Юнайтед» из-за атмосферы на стадионе соперника, но посчитал, что они проходили и не такое. В общем, я был ошеломлён результатом. И я был ошеломлён комментариями Жозе Моуринью о мотивации игроков.
Это был большой шок, команда пропустила глупые голы. Виктор Нильссон-Линделеф сделал пару серьёзных ошибок. Если другая команда играет блестяще, вы всегда можете отыграться, но вы не дадите себе шанса, если совершаете такие ошибки», — цитирует Невилла Sky Sports.
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