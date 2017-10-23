Гиггз сообщил, что готов возглавить «Лестер Сити» или «Эвертон»

Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз сообщил, что заинтересован в работе с «Лестер Сити» или «Эвертоном».
«Лестер» был чемпионом два сезона назад, «Эвертон» — фантастический клуб с фантастической историей, это клубы, в работе с которыми я заинтересован. Однако есть много тренеров, которые будут интересоваться этими должностями.
Я всё время говорил о том, что буду открыт для клубов, которые разделяют мои амбиции. Я хочу улучшить команду и улучшить игроков, хочу наслаждаться работой. Так что для меня философия клуба важнее, чем его имя», — цитирует Гиггза Sky Sports.
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