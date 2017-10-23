Геркус: теперь «Локомотив» едет в Петербург с замечательным настроением

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Мы провели эту встречу сконцентрированно, дисциплинированно. Выдержали атаки «Краснодара» и забили очень важные голы. Теперь мы едем в Петербург с замечательным настроением.
Первая строчка имеет психологическое значение. Мы очень рады, это замечательный результат. Это важно перед важными играми с «Зенитом» и ЦСКА», — сказал Геркус в эфире телеканала «Наш футбол».
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