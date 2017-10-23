Тарасов пропустит матч «Зенит» – «Локомотив» из-за перебора жёлтых карточек

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов получил предупреждение в матче 14-го тура РФПЛ с «Краснодаром» на исходе первого тайма.
Эта желтая карточка для игрока московского клуба стала четвертой в текущем сезоне, он пропустит выездную встречу следующего тура — с «Зенитом» (29 октября).
«Чемпионат» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Краснодар». Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». После 50 минут хозяева впереди — 1:0. На 25-й минуте счет открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.