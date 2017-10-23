Фанаты «Селтика» получили приз ФИФА

Фанаты «Селтика» удостоены приза лучшим болельщикам, вручаемый Международной федерации футбола. В споре за это звание они опередили поклонников дортмундской «Боруссии» и «Копенгагена». Награду представителям шотландского клуба вручил бывший игрок «Анжи», «Барселоны» и «Интера» Самуэль Это'О.
ФИФА отметил «Селтик» за перформанс, посвящённый 50-летию победы шотландского клуба в Кубке европейких чемпионов 1967 года.
Болельщики «Боруссии» попали в тройку в связи с тем, что, когда из-за теракта около автобуса немецкой команды на один день был отложен матч Лиги чемпионов с «Монако», дортмундские фанаты предлагали через социальные сети ночлег поклонникам монегасков, приехавшим на игру. Фанаты «Копенгагена» во время празднования завоевания титула передали чемпионский кубок болельщику с ограниченными возможностями.
Видео можно посмотреть на официальном канале ФИФА в YouTube.