Акинфеев проголосовал за Роналду, Видаля и Буффона

Капитан сборной России Игорь Акинфеев и главный тренер национальной команды Станислав Черчесов приняли участие в голосовании ФИФА за звание лучшего игрока и тренера 2017 года.
Акинфеев в опросе за лучшего футболиста на первое место поставил Криштиану Роналду («Реал»), на второе — Артуро Видаля («Бавария»), а на третье — Джанлуиджи Буффона («Ювентус»). Черчесов также отдал предпочтение Роналду, вторым выбрал Буффона, а третьим — Месси. Награду в итоге выиграл игрок «Реала».
В опросе за звание лучшего тренера Акинфеев первым поставил Зинедина Зидана («Реал»), вторым — Антонио Конте («Челси»), а третьим — Йоахима Лёва (сборная Германии). Черчесов выбрал этих же специалистов, но вторым поставил Лёва, а не Конте. Обладателем приза стал Зидан.
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