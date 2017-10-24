Адамов: не верьте тем, кто говорит, что у нас нет футболистов

Бывший игрок сборной России Роман Адамов рассказал о своём назначении на должность главы детско-юношеских команд «Ростова», работе с подрастающими футболистами, выразив уверенность, что ряд подопечных в будущем смогут проявить себя на уровне Премьер-Лиги.
«Мне предложили стать руководителем детско-юношеских команд «Ростова» в начале мая. Мы достаточно давно знакомы с президентом клуба. Он позвонил, назначил встречу и предложил такой вариант. Опыта подобной работы не было, и я вообще никогда с детьми не работал. Какое-то время взял на размышления, поскольку планы были немного другие, но наш президент умеет убеждать людей. Поэтому я с удовольствием согласился.
Можно по-разному относиться к результатам на юношеском уровне. Но, когда наши юные футболисты играют, я ловлю себя на мысли, что проигрывать точно не хочу. Переживаю за них гораздо больше, чем за себя.
Получу в свою адрес очередную порцию критики, но глубоко убеждён, что методики – это самой собой, но без любви и драйва детских тренеров результата не добьёшься. Вижу, как новые тренеры добавили и как юным игрокам с ними хочется расти. Рост идёт достаточно быстро. Самое главное, что есть с кем работать. Не верьте тем, кто говорит, что у нас нет футболистов.
Я бы хотел, чтобы воспитанники играли в основном составе. Ребята проходят ступени — школа, дубль, основной состав. Мне бы хотелось, чтобы дети дошли до Премьер-Лиги, но будет уже хорошо, если они будут играть в ФНЛ или второй лиге. У нас нет условных Аршавина, Измайлова, но есть ряд ребят с очень хорошими качествами. Если правильно развивать эти качества, вполне возможно, они будут играть на уровне Премьер-Лиги. Руководство говорит о расширении академии, но думаю, это вопрос в лучшем случае одного-полутора лет.
Мне нравится работать. Поначалу, честно говоря, относился к предложению скептически, поскольку мне казалось, что с детьми тяжело, их надо обучать. В Премьер-Лиге больше объясняют тактические тонкости, а юных ребят надо именно обучать. Думал, что я сойду с ума. В принципе, чуть-чуть уже в этом смысле есть, но мне нравится. Рад, что поступило это предложение. Мне это интересно, и я действительно думаю, что у меня есть шанс проявить себя на новом поприще, что-то дать и школе, и детям, и городу, и клубу», — сказал Адамов в эфире передачи «Футбол России».