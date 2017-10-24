Арутюнянц: ситуация, когда игроки расторгают контракты с «Ростовом», невозможна

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о долгах клуба и заявил, что игроки не будут покидать команду бесплатно. Арутюнянц стал президентом «Ростова» летом этого года.
«Финансовые вопросы — закрытая информация, и мы не будем называть цифры. Бюджет клуба на сегодня сформирован, и доля частных инвестиций в нём очень существенная. Мы приступили к реструктуризации долгов, о которых я говорил раньше, но на сегодня всплывают долги прошлых периодов, которые ранее не учитывались. Мы закрыли налоговые обязательства, сбалансировали выплаты зарплат, премиальных перед игроками, но долги остаются. Перед действующими игроками никаких задолженностей нет.
Сегодня невозможна такая ситуация, когда игроки просто расторгают контракты с „Ростовом“ и уходят, как это было раньше. Мы должны понимать, что бесплатных трансферов не бывает. Существуют ещё подъёмные, агентские, зарплаты — это всё расходы клуба, и мы их учитываем. В контракте игроков в основном есть сумма отступных. Все ребята на контрактах, и никто бесплатно уйти не может», — сказал функционер в эфире программы «Футбол России».