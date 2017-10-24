Зидан: благодарю игроков «Реала», которые помогли мне получить награду

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, признанный лучшим тренером мира по итогам 2017 года, отдал должное игрокам мадридского клуба и поблагодарил подопечных.
«Большое спасибо всем, это фантастическая награда. Хотел бы поблагодарить всех игроков, которые помогли мне получить это звание. Это на самом деле что-то особенное», — приводит слова французского специалиста пресс-служба ФИФА.
Зидан стал первым обладателем «Золотого мяча», признанным также лучшим тренером в мире. Зидан — обладатель приза «Золотой мяч» как лучший футболист Европы 1998 года. В 2017 году «Реал» под руководством Зидана выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.
Зидан — лучший тренер года по версии ФИФА