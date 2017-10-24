Перес: даже уточнять не нужно — «Тоттенхэм» потребует за Кейна около € 250 млн

Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что руководство «Тоттенхэм Хотспур» потребует за своего нападающего Гарри Кейна не менее € 250 млн.
«Я не общался с представителями „Тоттенхэма“ по Кейну. Но мне даже уточнять ничего не нужно. Я знаю, что они потребуют за него порядка € 250 миллионов», — приводит слова Переса Defensa Central.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов расстаться с Кейном за сумму, превышающую стоимость трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», который летом перебрался в Париж за £ 200 (€ 222 млн).