Иньеста: Роналду заслужил награду, но лучшим в мире игроком остаётся Месси

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста полагает, что нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду достоин звания лучшего футболиста 2017 года по версии ФИФА. Тем не менее Иньеста считает лучшим в мире игроком не португальца, а форварда каталонского клуба и сборной Аргентины Лионеля Месси.
«Награда определяется по итогам голосования людей, и в этом смысле Роналду заслужил её. Но для меня лучшим в мире футболистом остаётся Месси. В любом случае победитель всегда достоин награды», — приводит слова Иньесты испанское интернет-издание Sport.
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