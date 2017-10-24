Глава ФНЛ: вопрос о снятии «Химок» из-за задолженности не стоит

Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал новость о том, что «Химки» могут быть сняты с чемпионата из-за долгов, отметив, что вопрос о снятии не стоит.
«Действительно у «Химок» существует задолженность по оплате взноса. Со своей стороны мы всегда идём клубам навстречу: в данном случае мы ждали четыре месяца, прежде чем отправить им письмо. На днях они всё же его получили. Там было указано, что согласно регламенту на клуб могут быть наложены определённые санкции, одна из которых – снятие с турнира. Однако за семь лет существования ФНЛ ни одну команду за такое нарушение мы не сняли — всегда находили компромисс, согласовывали устраивающие обе стороны графики погашения задолженности. Существовали и клубы, которые исчезали с долгами, но потом в итоге всё равно расплачивались.
Конечно, проблема есть. И нам бы хотелось, чтобы все клубы вовремя выполняли требования регламента. Однако пока речи о снятии клуба с турнира нет: идёт конструктивный диалог, мы решаем проблему», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.