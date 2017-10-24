Куман: естественно, я разочарован, но желаю «Эвертону» удачи

Бывший главный тренер «Эвертона» Рональд Куман признался, что разочарован тем, что ливерпульский клуб принял решение прекратить с ним сотрудничество.
«Я хотел бы официально заявить о благодарности игрокам и сотрудникам клуба за их работу и обязательства в течение моих 16 месяцев в качестве тренера «Эвертона».
Я хотел бы поблагодарить руководство и совет директоров «Эвертона» за возможность тренировать отличный клуб, а также болельщиков за их страстную поддержку. Естественно, я разочарован в этот момент, но я желаю команде удачи в будущем", — написал Куман в «Твиттере».
54-летний специалист работал с «ирисками» с 2016 года. В текущем сезоне «Эвертон» под руководством Кумана после девяти туров занимал место в зоне вылета из Премьер-лиги, находясь на 18-й позиции. Последним матчем голландца в «Эвертоне» стала домашняя игра с «Арсеналом» (2:5).