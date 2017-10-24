Ди Франческо – о фанатах «Лацио»: сегодня я тоже чувствую себя как Анна Франк

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал поведение фанатов «Лацио», которые после домашнего матча с «Кальяри (3:0) в 9-м туре Серии А оставили на трибуне болельщиков «Ромы» антисемитские граффити и изображения еврейской девочки Анны Франк, чей дневник, описывающий гонения со стороны нацистов во времена Второй мировой войны, стал бестселлером. Отметим, что фанаты «Лацио» разместились на трибуне болельщиков «Ромы», так как их собственная трибуна на стадионе «Олимпико» была закрыта из-за расистских песен.
«Сегодня я тоже чувствую себя как Анна Франк. То, что мы переживаем, — это абсурд», — цитирует Ди Франческо пресс-служба «Ромы».
Ранее с критикой в адрес фанатов «Лацио» выступил министр спорта Италии Лука Лотти.
Министр спорта Италии: фанатам «Лацио» нет никаких оправданий