Трибуна болельщиков «Лацио» будет закрыта на двух матчах из-за расистских песен

Трибуна болельщиков «Лацио» Curva Nord будет закрыта на ближайших двух матчах чемпионата Италии из-за расистских песен. Во время домашнего матча 7-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (6:1) расистским оскорблениям поверглись ганские полузащитники гостей Клод Адьяпонг и Жозеф Альфред Дункан.
Таким образом, трибуна болельщиков римского клуба будет закрыта на встречах Серии А с «Кальяри» (22 октября) и «Удинезе» (5 ноября).
«Лацио» после семи туров занимает в турнирной таблице чемпионата Италии четвёртое место.
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