Промес и Адриано часть тренировки «Спартака» провели индивидуально

«Спартак» в эти минуты проводит тренировку в рамках подготовки к матчу 1/8 финала Кубка России со «Спартаком-Нальчик».
Полузащитник Квинси Промес и нападающий Луис Адриано часть тренировки провели, работая индивидуально, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Как сообщалось ранее, в составе красно-белых к предстоящей кубковой игре не готовится защитник Андрей Ещенко.
Напомним, что матч Кубка России «Спартак» — «Спартак-Нальчик» состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве 25 октября. Начало — в 19:00 мск.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».