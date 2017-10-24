«Депортиво» объявил об уходе Пепе Меля с поста главного тренера

Пепе Мель больше не является главным тренером «Депортиво». На официальном сайте испанского клуба говорится, что совет директоров «Депортиво» принял решение расторгнуть контракт с 54-летним специалистом.
До конца сезона команду из Ла-Коруньи будет тренировать Кристобаль Паррало, который ранее работал с резервной командой «Депортиво».
Пепе Мель возглавил «Депортиво» в феврале 2017 года. Под его руководством в прошлом сезоне команда сумела сохранить прописку в Примере, заняв 16-е место.
В нынешнем сезоне команда после девяти туров располагается на 16-й строчке, имея в активе восемь очков.
Пепе Мель стал новым главным тренером «Депортиво»