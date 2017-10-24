Ригони: если бы мог пригласить в «Зенит» любого игрока, взял бы Дибалу

Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Эмилиано Ригони, отвечая на блиц-вопросы журналиста, сообщил, что выбрал бы соотечественника нападающего Пауло Дибалу из «Ювентуса», если бы у него была возможность пригласить любого футболиста в клуб из Санкт-Петербурга.
«Реал» или «Барселона»? Очень сложный вопрос. В «Барселоне» играют два аргентинца, которые имеют большое значение для меня и для нашей сборной. «Реал» — сильная команда. И в детстве я хотел выступать именно за «Реал». Но всё-таки выберу «Барселону».
Месси или Роналду? Месси, конечно!
Кокорин или Роналду? Вы чего провоцируете? Теперь мне придётся драться с Кокориным! Выбираю Роналду.
Если бы у меня была возможность пригласить в «Зенит» абсолютно любого футболиста, кто бы это был? Пауло Дибала», — цитирует Ригони 8news.