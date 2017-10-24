Ригони: матч Россия — Аргентина будет похож на тренировки «Зенита» в Петербурге

Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Эмилиано Ригони поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России, который пройдёт 10 ноября в Москве, а также рассказал о своей адаптации в новой стране.
Журналист спросил у Ригони, чем матч сборных России и Аргентины будет отличаться от двусторонки «Зенита».
«Ха! Намекаете на большое количество аргентинцев в «Зените»? Да, в этом плане матч будет похож на наши тренировки в Петербурге. Согласен, все ключевые игроки сборной России играют здесь. Надеюсь, что и наша аргентинская пятёрка попадёт в состав на этот матч. Должна получиться отличная игра.
Если говорить о том, что нас спрашивают о России партнёры по сборной в связи с выходом на ЧМ-2018, то очень много вопросов про климат. Все боятся замёрзнуть. Ещё мы с Паредесом рассказали про стадионы, на которых нам доводилось играть. Они просто прекрасные.
В первые месяцы жизни в России приятно больше всего удивил климат. Особенно в Питере. Здесь может светить солнце, а через час уже идти дождь. Да и сам город очень красивый. По возможности стараюсь выходить на прогулки и узнавать новые места. Правда, пока для этого очень мало времени. Дом, тренировки, дом, тренировки, сами понимаете. Что касается некоторых стадионов с синтетическим покрытием, то это вы в Аргентине не были! Я к плохим полям привык на родине. И не могу сказать, что в России всё плохо в этом плане. В общем, ничего нового», — цитирует Ригони 8news.