Зинченко дебютирует за «Манчестер Сити» в матче с «Вулверхэмптоном»

Стал известен стартовый состав «Манчестер Сити» на матч 4-го раунда Кубка английской лиги с «Вулверхэмптоном».
С первых минут в составе «горожан» появится украинский полузащитник Александр Зинченко, ранее выступавший за «Уфу».
Отметим, 20-летний Зинченко сегодня впервые сыграет за «Манчестер Сити» в официальном матче.
Игроком «Манчестер Сити» Зинченко стал летом 2016 года, а прошлый сезон провёл в аренде в «ПСВ Эйндховен».
Стартовый состав «Манчестер Сити» выглядит так: Браво, Данило, Адарабиойо, Мангала, Зинченко, Туре, Гюндоган, Стерлинг, Бернарду Силва, Жезус, Агуэро.
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