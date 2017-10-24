Зинченко: Фернандиньо помог освоиться в «Сити», он же тоже говорит по-русски

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко выразил надежду, что ему удастся впервые в сезоне выйти на поле в официальной игре за «горожан». Сегодня «Манчестер Сити» дома сыграет с «Вулверхэмптоном» в 4-м раунде Кубка английской лиги.
«Надеюсь, что сыграю, посмотрим, как будет, но, очевидно, это то, для чего я работаю. Центральный полузащитник должен уметь играть на каждой позиции и быть умным, на мой взгляд, — как Фернандиньо, — он может играть в любом месте и быть одинаково хорошим. Вы должны быть профессионалом, работать и пытаться улучшать свою игру каждый день.
Фернандиньо действительно помог мне освоиться здесь, потому что он тоже играл за «Шахтёр» и говорит по-русски! Когда я слышу слова от Фернандиньо, то это для меня многое значит, потому что я его уважаю. Это даёт мне больше уверенности и дополнительной мотивации стать лучше.
Моя главная цель — остаться здесь: это мой дом, и я хочу играть за «Манчестер Сити». Нелегко попасть в состав этой команды, но я прилагаю все усилия к своей цели", — цитирует украинца пресс-служба клуба.