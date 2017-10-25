В Петербурге запретят продажу алкоголя вблизи стадиона «Зенита»

В Санкт-Петербурге запретят продажу алкоголя вблизи стадиона «Зенита». Об этом сообщает «Росбалт». Ограничения на продажу спиртного будут действовать в радиусе двух километров от стадиона «Санкт-Петербург Арена» в дни проведения матчей РФПЛ, Кубка России, Лиги Европы или Лиги чемпионов. Самого стадиона данный запрет на коснётся. Аналогичные ограничения уже действовали во время Кубка конфедераций.
ЗакС Петербурга принял соответствующий проект закона в первом чтении. Автором документа выступил лидер фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко, который объяснил, почему ограничения касаются только стадиона, где играет «Зенит», но не «Петровского», на котором выступает «Тосно».
«На стадионе «Санкт-Петербург» проводятся мероприятия более массового характера, к тому же вокруг «Петровского» особо нет зелёных зон. Но всегда можно внести соответствующие поправки», — отметил Тетердинко.
В ответ единоросс Андрей Васильев заявил, что не видит никакого смысла в проекте коллеги, так как в радиусе двух километров от стадиона есть только два магазина, а на сам матч всё равно нельзя прийти пьяным или пронести какое-то спиртное. Тетердинко сообщил, что, по его данным, у стадиона имеется как минимум 20 торговых точек.
Предполагается, что новые ограничения могут вступить в силу с 1 января 2018 года.