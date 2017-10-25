Дзола рассказал, из каких игроков он собрал бы идеальный № 10

Бывший форвард сборной Италии и «Челси» Джанфранко Дзола рассказал, какие футболисты сочетались бы в идеальном плеймейкере (№10).
По мнению итальянца, в таком игроке главным являются пять качеств. Лучшее видение поля он нашёл у экс-футболиста «Ромы» Франческо Тотти, лучшую технику Дзола признаёт у Лионеля Месси («Барселона»), лучший удар, на его взгляд, у Криштиану Роналду («Реал»), лучшая игра левой ногой у бывшего игрока сборной Аргентины Диего Марадоны, а правой ногой — у экс-футболиста сборной Франции Зинедина Зидана.
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