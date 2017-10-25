Дм. Черышев: Маркову было тяжело конкурировать с Халком и компанией

Бывший тренер молодёжной команды «Зенита» Дмитрий Черышев высказал мнение по поводу лучшего бомбардира «Тосно» в этом сезоне Евгения Маркова. В текущем сезоне 23-летний игрок, ранее выступавший за молодёжную команду «Зенита», провёл в РФПЛ 13 матчей и забил пять мячей.
«Мне он достался «в наследство» от Владислава Радимова. Воспоминания о Жене остались самые тёплые. Помимо отменной физической готовности пацана отличало огромное желание работать. Когда «сборники» разъезжались из Петербурга, порядка пяти наших мальчишек поднимались в первую команду, в том числе Марков. Конечно, ему было тяжело конкурировать с Халком и компанией. Какое-то время Женьке понадобилось для адаптации во взрослом футболе.
Зато теперь, набравшись опыта и сил, играет так, что одно удовольствие наблюдать. Для своего роста Женя очень хорошо действует ногами, умело прикрывает мяч корпусом и быстро бежит – это важно для нападающего», — сказал Черышев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.