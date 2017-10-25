«Крылья Советов» выбили «Рубин» из Кубка России

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 33-й минуте Сергей Корниленко вывел самарскую команду вперёд, а на 55-й минуте Азер Алиев удвоил преимущество «Крыльев». Вскоре Рифат Жемалетдинов сократил отставание в счёте, но отыграться казанцы так и не сумели.
«Крылья Советов» вышли в четвертьфинал Кубка России, где сыграют с московским «Спартаком», который в 1/8 финала разгромил «Спартак-Нальчик» (5:2).