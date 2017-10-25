«Вольфсбург», «Кёльн» и «Штутгарт» вышли в 1/8 финала Кубка Германии

В Германии на этой неделе проходят матчи 2-го раунда Кубка Германии. Определились новые четыре участника следующей стадии турнира.
«Вольфсбург» дома со счётом 1:0 победил «Ганновер» благодаря голу защитника Феликса Удуокая.
«Кёльн» на выезде одержал победу над «Гертой» — 3:1. Голами в составе гостей отметились Симон Цоллер, Доминик Марох и Кристиан Клеменс. За хозяев единственный мяч забил Никлас Штарк.
«Штутгарт» в гостях с таким же счётом обыграл «Кайзерслаутерн», а «Нюрнберг» оказался сильнее «Оснабрюка» (3:2).