Вартапетов назвал сроки восстановления защитника «Спартака» Ещенко

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии защитника Андрея Ещенко.
«Не можем категорически заявить, что Ещенко не будет готов к «Севилье». Но характер травмы позволяет прогнозировать, что это от двух до трёх недель.
У Джикии же просто сильный ушиб голени. Это никак не помешает ему сыграть против «Севильи». Завтра посмотрим остальных. Может быть, всплывут проблемы, которые остались незамеченными», — передаёт слова Вартапетова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ещенко получил травму в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Амкаром». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 0:0.
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