Парфёнов: «Тосно» терпел и гнул свою линию, игроки — молодцы

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу команды над «Томью» (0:0, 6:5 по пенальти) в матче 1/8 финала Кубка России.
«Наши игроки – молодцы. Мы понимали, что будет тяжёлый матч, Вы сами видите, какие в Кубке России результаты. Здесь многие вещи нивелируются. Свою роль сыграло и качество поля. Впервые вышли на него после паузы. Можно сказать, в очередной раз выступали в гостях.
У встречи получился настоящий кубковый сценарий. Мы могли выиграть в основное время, но к нам приехала крепкая команда, с группой опытных футболистов и опытным тренером. Понимали, что легко не будет. Говорил ребятам – нужно терпеть. Мы терпели и гнули свою линию. Пенальти – это лотерея, психологическая битва», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.