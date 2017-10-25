Гладилин: «Спартак» мог пропустить ещё голов пять, без Джикии у команды проблемы

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от победы красно-белых над «Спартаком-Нальчик» (5:2) в матче 1/8 финала Кубка России.
«Было ожидаемо, что «Спартак» выиграет с крупным счётом. Играли чемпион страны и клуб из второй лиги. В первом тайме команда из Нальчика очень хорошо выглядела. Они выбили из Кубка «Динамо». Я сначала думал, что это сенсация. Но «Спартак-Нальчик» — приличная команда, хорошо настроилась. У них была великолепная мотивация — сыграть на стадионе чемпиона страны. Вели в счёте, могли ещё забить.
Видимо, в перерыве Каррера почувствовал, что игра идёт неправильно, и его игроки включились. При скользком счёте 3:2 пришлось выпускать все основные силы. В этом заслуга «Спартака-Нальчик», они заставили играть хозяев в полную силу.
Перед игрой с «Севильей» это очень хорошая проверка. Мне понравился «Спартак» в атаке, а в обороне… Без Джикии у них проблемы. Играют с грубыми ошибками, пропустили два с игры и могли ещё пять пропустить. Это много. Вратарь не виноват, Максименко отстоял хорошо.
Петковичу и Давыдову следовало бы сыграть ярче в этом матче. Раз даётся шанс, надо его использовать. Они уже не мальчики, а зрелые футболисты. Должны себя показывать, если претендуют на место в основном составе. Например, Мельгарехо выпускают на замену, и вот он уже какую игру подряд забивает и выручает команду. Вот так надо цепляться за игру. У них это пока не получается, характера не хватает. Давыдову надо самому в себе разобраться. Он оснащён, всё умеет и в штангу пробил, но этого мало. В матче с командой из второй лиги он должен показать уровень своей игры», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.