Фонсека: «Шахтёр» никак не должен пропускать в большинстве при счёте 3:2

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека прокомментировал волевую победу над «Зарёй» (4:3, д.в.) в Кубке Украины.
«Все, кто смотрел сегодняшний матч, думаю, остались довольны таким зрелищным футболом. Если говорить обо мне, то я доволен. Мы действительно показали отличный характер нашей команды. Проигрывая 0:2, смогли одержать заслуженную победу. И счёт остался таким, потому что вратарь соперника — игрок высочайшего уровня. Столько фантастических сейвов у него сегодня было.
До счёта 2:0 «Заря» была лучше нас. Они были намного агрессивнее, нежели мы. И в некоторых дуэлях это позволяло им выходить в быстрые контратаки, что усложняло нам игру. Но после этого счёта мы отлично среагировали, счёт стал 2:2, потом — 3:2, а когда стал счёт 3:3, мы совершили ошибку, которую ни в коем случае нельзя было допускать. Потом мы проводили время в штрафной соперника и не забили больше из-за личных качеств голкипера «Зари».
Скажу так, хочу искренне поговорить с вами о «Заре». «Заря» — отличнейшая команда. Они выиграли у «Атлетика» в Испании, отличный камбэк получился с «Динамо» и победили «Герту». Все эти соперники — команды высокого уровня. Не каждый это сможет. Мы играли против отличнейшей команды.
Что касается нас, то некоторые вещи, особенно в плане обороны, проходили хорошо. Но вот вопрос агрессивности, позиционирования… Есть вопросы, связанные с пониманием игры. Когда мы выигрываем — 3:2 — и у нас на одного игрока больше, мы ни в коем случае не должны пропускать. О «Заре» отзываюсь крайне позитивно. То количество сложностей, которое было нам принесено сегодня на поле, всё это может сделать только команда высокого уровня», — цитирует Фонсеку официальный сайт «Зари».