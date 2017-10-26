Монтелла: победа над «Кьево» прибавила «Милану» веры и силы

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла остался доволен победой своей команды над «Кьево» (4:1) в гостевом матче девятого тура Серии А после серии неудач, теперь специалист предвкушает встречу с «Ювентусом», которая состоится 28 октября.
«Победа над «Кьево» прибавила «Милану» веры и силы. Мы уже увидели существенные улучшения в качестве нашего футбола в последних играх, и я очень доволен сегодняшним выступлением.
Я с нетерпением ожидаю субботнюю игру с «Ювентусом», поэтому у нас нет времени, чтобы отпраздновать успех, даже если мы и хотели бы насладиться этим моментом. Мы ищем искру, я хочу её увидеть и надеюсь, что игроки «Юве» нас слегка недооценят», — отметил специалист в эфире Mediaset Premium.
«Милан» прервал неудачную серию, разгромив на выезде «Кьево»