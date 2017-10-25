«Милан» прервал неудачную серию, разгромив на выезде «Кьево»

«Милан» на выезде разгромил «Кьево» в матче 10-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Голами в составе россонери отметились Сусо, Хакан Чалханоглу и Никола Калинич, один мяч в свои ворота забил Боштьян Цесар. Единственный гол у хозяев записал на свой счёт Вальтер Бирса. «Милан» прервал серию из четырёх матчей без побед в чемпионате Италии.
В других матчах тура «Лацио» на выезде одолел «Болонью» (2:1), «Фиорентина» дома разгромила «Торино» (3:0), «Кальяри» нанёс «Беневенто» (2:1) десятое поражение подряд, а «Сассуоло» уступил «Удинезе» (0:1).
Турнирную таблицу Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».