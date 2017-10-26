Румменигге: игра с «РБ Лейпциг» развивалась так, как мы и ожидали

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал результат выездного матча второго тура Кубка Германии с «РБ Лейпциг». Основное и дополнительное время игры закончилось ничьей со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались мюнхенцы, победив со счётом 5:4.
«Игра развивалась так, как мы и ожидали. Матч получился очень интересным. В серии пенальти «Баварии» повезло немного больше, В первой половине дополнительного времени у нас было намного больше шансов для того, чтобы решить исход борьбы в нашу пользу. Обе команды боролись на поле отлично», — цитирует Румменигге официальный сайт «Баварии».
«Бавария» по пенальти победила «РБ Лейпциг», играя в большинстве с 53-й минуты