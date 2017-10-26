«Нью-Йорк Ред Буллз» и «Ванкувер Уайткэпс» вышли в полуфинал плей-офф MLS

В чемпионате MLS состоялись матчи предварительной стадии плей-офф конференций. «Нью-Йорк Ред Буллз» нанёс поражение «Чикаго Файр» в гостях со счётом 4:0, авторами забитых голов стали Брэдли Райт-Филлипс, Саша Кльестан, Даниэль Ройер и заменивший Райт-Филлипса Гонсало Верон. В составе «Чикаго» на поле первые 65 минут провёл бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер.
В другом матче футболисты «Ванкувер Уайткэпс» не оставили шансов соперникам из «Сан-Хосе Эртквейкс» в борьбе за выход в полуфинал — 5:0. Отметим дубль в исполнении Габриэля Мескуиды, а также гол и передачу Кендаля Уостона.