Молдавский полузащитник Ионица продлил контракт с «Кальяри»

Полузащитник сборной Молдавии Артур Ионица продлил контракт с «Кальяри». Об этом говорится на официальном сайте итальянской команды. Новый договор 27-летнего футболиста рассчитан до лета 2021 года. Прежний контракт истекал по окончании сезона-2018/19.
Артур Ионица играет за «Кальяри» с июля 2016 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 11 официальных матчах на клубном уровне, но результативными действиями не отметился.
Накануне «Кальяри» прервал свою пятиматчевую проигрышную серию, обыграв «Беневенто» (2:1), а Ионица появился на поле на 64-й минуте.
«Кальяри» продлил контракт с молдавским полузащитником Ионицэ
Фото: www.cagliaricalcio.com