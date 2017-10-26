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Молдавский полузащитник Ионица продлил контракт с «Кальяри»

26 октября 2017, четверг. 11:58 Футбол

Полузащитник сборной Молдавии Артур Ионица продлил контракт с «Кальяри». Об этом говорится на официальном сайте итальянской команды. Новый договор 27-летнего футболиста рассчитан до лета 2021 года. Прежний контракт истекал по окончании сезона-2018/19.

Артур Ионица играет за «Кальяри» с июля 2016 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 11 официальных матчах на клубном уровне, но результативными действиями не отметился.

Накануне «Кальяри» прервал свою пятиматчевую проигрышную серию, обыграв «Беневенто» (2:1), а Ионица появился на поле на 64-й минуте.

«Кальяри» продлил контракт с молдавским полузащитником Ионицэ

«Кальяри» продлил контракт с молдавским полузащитником Ионицэ

Фото: www.cagliaricalcio.com
Источник: ФК "Кальяри" Сообщить об ошибке
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Кальяри Артур Ионица Фото
Новости. Футбол
26 октября 2017, четверг
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